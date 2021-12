SIENA – Il ‘Supercazzola day‘ arriva per la prima volta a Siena. Sabato 11 dicembre dalle ore 11 alle ore 21 al Giardino Segreto dell’Area Verde in Via Camollia un’intera giornata sarà dedicata al celebre film “Amici Miei” diretto da Mario Monicelli e interpretato da attori del calibro di Ugo Tognazzi, Gastone Moschin, Philippe Noiret, Duilio Del Prete ed Adolfo Celi (che proprio in città morì prima di uno spettacolo teatrale) commedia storica campione di incassi della stagione cinematografica 1975, che con gli anni è diventato un vero e proprio cult con milioni di persone che conoscono scene e batture a memoria.

Di qui l’idea di organizzare anche nella città del Palio, che conta tantissimi fans del film, un “Supercazzola day – Buon Natale Amici Miei”: per tutta la durata dell’iniziativa si susseguiranno proiezioni delle scene più divertenti, mercatino con gadget ed accessori a tema, mostra delle digisculture a grandezza naturale degli attori con le quali potersi immortalare con gli immancabili selfie, degustazione dei vini de La Tognazza l’azienda nata dal grande Ugo e portata avanti oggi dal figlio Gianmarco Tognazzi, il libro “Caro Amici Miei” di Fabrizio Borghini, la presentazione del Supercazzolendario 2022 che verrà dato in omaggio a tutti visitatori ed ospiti a sorpresa.

Ingresso libero Accesso da Via Camollia 85 (fino alle ore 14.30) e da Via del Romitorio 4 per tutta la giornata. Per informazioni info@supercazzola.it o www.supercazzola.it