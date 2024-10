MONTECATINI TERME – Respinti dal Tar Toscana i ricorsi di Edoardo Fanucci e Luca Baroncini. I ricorsi sono stati presentati, rispettivamente, dai due candidati a sindaco usciti sconfitti dalle urne.

Il primo (ex Pd, poi transitato in Italia Viva e nella città termale alla guida di una serie di liste civiche), non era stato ammesso al ballottaggio per soli 10 voti in favore del candidato del centrosinistra Claudio Del Rosso, che aveva poi sconfitto al secondo turno anche Baroncini (centrodestra, attuale coordinatore regionale della Lega) con 8 voti di differenza, venendo così eletto sindaco della città termale. Per i due ricorrenti resta ora aperta la possibilità di fare appello al Consiglio di Stato.