SIENA – Prende forma il Terzo Polo nelle Terre di Siena. Partecipata iniziativa svolta nei giorni scorsi a Siena, promossa dall’Associazione Aldo Moro, con Stefania Saccardi di Italia Viva e Marco Remaschi, coordinatore regionale di Azione. Presente all’iniziativa anche Davide Vivaldi, candidato alle ultime politiche per il terzo polo, che raccoglie a Siena il 12% dei consensi.

“Con il voto del 25 settembre, finisce il bipolarismo ed inizia una nuova stagione che vedrà moderati e riformisti al centro della vita politica italiana – indicano dall’Associazione Aldo Moro di Siena – A breve Italia Viva ed Azione avvieranno un percorso federativo che porterà alla nascita del Terzo Polo. Questo sarà una opportunità, anche per Siena, se avrà tra i propri protagonisti i cattolici moderati con idee e persone, avrà la capacità di selezionare progetti e classi dirigenti con metodo democratico puntando al merito ed alle competenze e metterà al centro del proprio disegno di futuro la promozione della persona umana, il bene comune ed un nuovo sviluppo economico fatto di innovazione, benessere diffuso e sostenibilità”.

“Tra poche settimane saremo chiamati a dare un nuovo Sindaco alla città di Siena. Il Terzo Polo avrà un ruolo determinate per la vittoria – afferma l’Associazione Moro di Siena – di un progetto riformista. Dobbiamo mettere al centro le giovani generazioni e far tornare Siena una città dove è possibile vivere per realizzare il proprio progetto di vita senza dover emigrare da qualche altra parte. Distretto delle scienze della vita, turismo, cultura, agroalimentare, servizi finanziari: sono i settori dove investire con decisione e innovazione. Dovranno essere le basi di un progetto riformista per Siena al quale dare il nostro contributo di idee e nella selezione dei candidati”.