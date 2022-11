FIRENZE – Firenze è pronta a candidare lo Scoppio del Carro come patrimonio mondiale dell’umanità Unesco. lo ha annunciato il sindaco Dario Nardella precisando che “Siamo ormai pronti all’avvio ufficiale del processo di candidatura dello Scoppio del Carro nell’elenco del patrimonio immateriale dell’Unesco. È un processo complesso, difficile. Altre città italiane sono riuscite” a farlo su proprie tradizioni “penso all’arte del pizzaiolo per Napoli”.

“Noi puntiamo sullo Scoppio del Carro e anche sull’arte dei beccai”, il nome dei macellai in epoca antica, “legata alla bistecca fiorentina – ha aggiunto -. Per questo secondo progetto ci vuole ancora un po’ di tempo prima di avviare ufficialmente la candidatura ma sono due importanti aspetti della grande tradizione fiorentina per i quali ci battiamo affinché possano essere riconosciuti nell’elenco del patrimonio immateriale”.

Lo Scoppio del Carro è una tradizione religiosa della Pasqua che si tiene in piazza del Duomo davanti alla Cattedrale di Santa Maria del Fiore.