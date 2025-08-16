Tempo lettura: < 1 minuto

SIENA – Il Valdimontone vince uno straordinario Palio del 16 agosto. Gingillo parte subito forte e dopo tre giri in testa disegnando traiettorie non si lascia superare neppure dal Leocorno che con Tittia ci prova fino all’ultimo metro.

Il Drappellone di Francesco De Grandi, dedicato alla Madonna dell’Assunta, va dunque ad arricchire il museo della Contrada di via dei Servi, a distanza di tredici anni dall’ultimo successo raccolto nell’agosto del 2012.

La Carriera si è svolta con l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà alle ore 19. Dopo l’ingresso fra i canapi e la rincorsa dell’Onda, il Valdimontone ha preso subito la testa della corsa, conducendo tutti e tre i giri e resistendo all’attacco del Leocorno, con un finale in volata che ha visto protagonista anche la Pantera.

Corsa e Giubilo