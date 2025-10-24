Tempo lettura: 2 minuti

SIENA – Una nuova visione per il complesso museale’, esalta Lorenzo di Pietro, detto il Vecchietta (Siena, 1410 – 1480), testimone del Rinascimento senese.

Consolida il nuovo percorso avviato dal presidente della Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala Cristiano Leone.

«Con questa operazione, restituiamo un capitolo fondamentale della sua storia civile

e artistica – ha detto alla presentazione il sindaco Nicoletta Fabio -, riaffermando il

ruolo del complesso museale come cuore pulsante della città. Le opere del Vecchietta

raccontano una città che già nel Quattrocento metteva al centro la cura della

persona. Il Santa Maria , grazie al lavoro del presidente della Fondazione Antico

Ospedale Santa Maria della Scala Cristiano

Leone, dei membri della Fondazione, della direttrice Chiara Valdambrini, dello staff,

delle collaborazioni di valore, torna ad essere non solo luogo di memoria, ma di

conoscenza capace di parlare al mondo con la forza della sua storia e di una città che

cresce nella cultura come motore di coesione e sviluppo». «Il nuovo allestimento mette in

luce l’importanza del Vecchietta, figura cardine della Siena rinascimentale e della

sua produzione – ha continuato il presidente Leone -, anche restituisce un contesto

significativo all’Istituzione che ha rappresentato il suo principale. Si propone

una rigorosa ricostruzione filologica del rapporto tra le sue opere e gli ambienti storici

del complesso museale. L’intervento rappresenta il primo passo che porterà al

dispiegamento del master plan del Santa Maria della Scala: la fase iniziale, sviluppata

dallo Studio Librizzi sotto la guida del professor Luca Molinari, restituisce al

complesso la sua integrità storica e la sua forza simbolica, quella di un luogo capace di

unire conoscenza e responsabilità civile».

«L’operazione, complessa e proiettata nel passato, presente e futuro – ha detto la

direttrice del Santa Maria della Scala Chiara Valdambrini, moderatrice –, in una visione

integrata, è uno stimolo a visitare i luoghi dove il Vecchietta ha lasciato l’impronta».

Oggetto del primo intervento, dal 25 ottobre al 29 marzo 2026, spiegato da Giulio

Dalvit e Francesco Labrizzi, riguarda il Pellegrinaio: torna al centro della visita del

Museo, sgombrato da allestimenti invadenti e con il monumentale ciclo di affreschi che

narrano la sua storia. Poi, la Sagrestia Vecchia dove si trova l’Arliquiera. Si

inserisce in questa prima azione, il Cristo Redentore: statua bronzea nella chiesa della

Santissima Annunziata. Nel Passaggio e nella Cappella del Manto, in fase

progettuale, si ricompone un racconto parte della storia del complesso.

Promosso dal Comune di Siena, il progetto nasce da un’idea del presidente Cristiano Leone.

Il piano di allestimento è stato disegnato da Francesco Librizzi Studio;

curatela di Giulio Dalvit Associate Curator alla Frick Collection di New York. È stata

pubblicata la prima monografia critica ‘Vecchietta’, 1937, a cura di Giulio

Dalvit, in inglese e italiano: ripercorre la sua opera, in una prospettiva storiografica

aggiornata e internazionale. Il volume è edito da Paul Holberton Publishing di Londra,

collaborazione Frick Collection di New York, edizione in italiano contributo Fondazione

Antico Ospedale Santa Maria della Scala.

