SIENA -Il viceprefetto Francesco Piano è il nuovo capo di gabinetto della Prefettura di Siena.

Proveniente dalla Prefettura di Grosseto, dove ha diretto le Aree di protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico e del sistema sanzionatorio amministrativo, contenzioso e rappresentanza in giudizio, Piano ha svolto anche le funzioni di sub commissario prefettizio nel Comune di Follonica. Come capo di gabinetto della Prefettura di Siena, Francesco Piano dirigerà anche l’ufficio stampa. Laureato in giurisprudenza ed abilitato all’esercizio della professione forense, ha prestato servizio presso le Prefetture di Imperia e di Pistoia, ricoprendo tra gli altri, anche l’incarico di capo di gabinetto.

Gli auguri del Prefetto Forte

Il Prefetto Maria Forte, per l’occasione, ha rivolto al nuovo dirigente gli auguri di un proficuo lavoro nella convinzione che saprà mettere al servizio della Prefettura le sue particolari qualità professionali e umane.