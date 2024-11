FIRENZE – Si parlerà di rinnovabili in Consiglio regionale, con un ciclo di audizioni con i Comuni e le realtà territoriali per definire le superfici destinate all’installazione di impianti.

Gli incontri si terranno all’interno delle commissioni riunite Sviluppo economico e Territorio e ambiente. “È un passaggio che dà seguito alla mozione approvata lo scorso settembre in Consiglio regionale, di cui sono stato primo firmatario, per promuovere il coinvolgimento attivo dei Comuni, anche in forma aggregata, nel processo di individuazione delle aree idonee per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili in Toscana – ha detto Gianni Anselmi, presidente della commissione Sviluppo economico -. Le commissioni competenti del Consiglio regionale avranno un ruolo attivo e daranno un contributo concreto all’elaborazione della normativa che sarà sviluppata dalla Giunta regionale e che dovrà essere negli obiettivi approvata dal Consiglio nel mese di gennaio”.

E ancora: “L’avvio delle consultazioni rappresenta un passo concreto e fondamentale verso una strategia chiara e strutturata, capace di rispondere agli obiettivi assegnati sulla produzione energetica da fonti rinnovabili dalle norme nazionali e di rispettare le specificità dei territori. Naturalmente nel processo legislativo avrò anche io modo di palesare le mie opinioni sulla tutela del paesaggio e delle produzioni agricole”.

