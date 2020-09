Bellezza oltre il limite. Toscana inedita nelle immagini ad alta quota di Massimo Sestini

Venti immagini giganti per promuovere la Toscana nel mondo, in anteprima a Firenze, nella location del Forte Belvedere: è la mostra fotografica di Massimo Sestini ‘Bellezza oltre il limite’, curata da Sergio Risaliti, visitabile da domani fino al 31 ottobre con ingresso libero.

Scatti in quota Gli scatti sono stati realizzati a 2000 piedi di altezza, con obiettivi che hanno consentito di avvicinarsi molto alla scena fotografata, in modo da avere una inquadratura originale. I lavori rappresentano l’interpretazione artistica del concept ‘Toscana, Rinascimento senza fine’, progetto che ha l’obiettivo di promuovere la regione a livello internazionale. La mostra è promossa da Regione Toscana e dal Comune di Firenze ed è realizzata da Fondazione sistema Toscana, Toscana promozione turistica e Mus.e.

«Scoprire punti di vista nuovi della Toscana» «Dall’alto – ha affermato Sestini – si scoprono delle geometrie, dei colori, si rivaluta una regione che è la più bella del mondo. Svela finestre che noi non potevamo immaginare. E’ cercare di scoprire punti di vista nuovi della Toscana, come quello dentro il Duomo di Brunelleschi: è la prima volta in cui sono riuscito a mettere una macchina sospesa con un cavo di 80 metri dalla sommità della cupola al centro».