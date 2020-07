Bikini mozzafiato. Le curve di Rosaria Cannavò infiammano la calda estate toscana

Curve pericolose in questa estate toscana 2020. Ad infiammare questi giorni, già molto caldi, di metà luglio, ci ha pensato la showgirl siciliana doc Rosaria Cannavò, modella ed ex-letterina di Passaparola, ex-meteorina di Sky, nonchè ex fidanzata di Panucci e di Cassano.

Oggi è sposata con l’imprenditore Andrea Berti ed è una business woman di successo, molto amata anche sui social, facebook e soprattutto instagram dove è seguita da quasi 150mila follower.

In questi giorni, non sono passati certo inosservati gli scatti fatti fra Montepulciano, in terra di Vino Nobile, nella bella location di Villa Cicolina, ed in Val d’Orcia, in piscina, fra gli olivi, a contatto con la natura. La promozione riguardava gli occhiali indossati dalla bella e sorridente Rosaria (di Silvian Heach eyewear) ed i bikini (di Blu Giava).