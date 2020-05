Coronavirus. Open day online, porte aperte virtualmente per l’Accademia Belle Arti Firenze

L’Accademia di Belle Arti di Firenze apre virtualmente le sue porte ai futuri studenti con due giornate di open day che per la prima volta si svolgeranno interamente online.

Il 14/5 presentazione corsi triennali Si partirà giovedì 14 maggio con la presentazione dei corsi triennali: uno all’ora con i coordinatori, i tutor e un gruppo di allievi a illustrarne peculiarità e discipline oggetto di studio. Tra un corso e l’altro, spiega una nota, ci sarà tempo anche per conoscere i servizi erogati dall’Azienda regionale per il diritto allo studio, che interverrà un con un suo rappresentante.

Il 15/5 presentazione corsi biennali L’open day si concluderà venerdì 15 maggio con la presentazione dei corsi biennali, delle opportunità di mobilità internazionale riservate agli iscritti, come il progetto Erasmus, e della Scuola Libera del Nudo: uno storico istituto dedicato allo studio anatomico e al disegno della figura umana dal vero. Gli appuntamenti saranno fruibili, previa registrazione, sulla piattaforma Zoom – dove si contano già più di 470 registrazioni – e disponibili contemporaneamente in streaming sul canale youtube dell’Accademia. Il programma completo e i link di registrazione sono disponibili sul sito www.accademia.firenze.it/it/open-day-2020.

Il direttore Rocca: «Vogliamo mostrare che Accademia c’è» «Abbiamo fortemente voluto questo appuntamento – spiega il direttore Claudio Rocca – perché vogliamo mostrare che seppur a distanza l’Accademia c’è, è presente ed è una scelta da prendere senz’altro in considerazione per i ragazzi che si apprestano a terminare il loro percorso di studi, così come per coloro che proseguiranno la loro carriera accademia». E mentre gli studenti presto affronteranno i loro primi esami e le sessioni di tesi in gran parte da remoto, dal 18 maggio la sede riaprirà gradualmente, con la Biblioteca che ripristinerà il servizio di prestito librario solo su prenotazione e il personale che gradualmente, a scaglioni, ritornerà negli uffici.