Coronavirus. Salgono i positivi in Rsa del senese, 10 ospiti e 2 operatori contagiati

Sale a 12 il numero dei contagiati nella Rsa Bottai di Colle di Val d’Elsa (Siena).A comunicarlo in una nota è Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa che gestisce la struttura.

Attualmente risultano positivi al Coronavirus 10 ospiti e 2 operatori. I nuovi contagi sono emersi grazie ai tamponi effettuati a tappeto nella struttura colligiana in questi giorni, dopo i primi due casi di positività tar gli ospiti. Per tutti la situazione è sotto stretto monitoraggio da parte degli operatori e dell’USCA. «Lo stato di salute di un ospite ricoverato in una struttura Covid della ASL è peggiorato nella giornata di ieri – spiega la nota – ed è attualmente stazionario; gli altri ospiti presentano, invece, condizioni generali relativamente buone».