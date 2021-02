Coronavirus. “Territori sicuri” fa tappa a Sovicille, sabato e domenica lo screening di massa

Screening di massa volontario per la popolazione di Sovicille. L’iniziativa voluta dalla Regione Toscana, dopo Monteroni d’Arbia, sabato 27 e domenica 28 febbraio fa tappa in un’altro borgo senese dove da lunedì scorso il sindaco ha chiuso tutte le scuole.

In caso di grande adesione, lo screening proseguirà lunedì 1 e martedì 2 marzo.

Come prenotarsi

Per prenotare il tampone è necessario collegarsi al sito https://territorisicuri.sanita.toscana.it/#/home e fornire nome, cognome e codice fiscale. Sarà possibile scegliere l’orario in cui effettuare il test antigenico rapido. Il test sarà effettuato al campo sportivo “Franco Pianigiani”, in via del Pontaccio a Rosia.

La situazione sul territorio

A ieri erano 43 i positivi sul territorio comunale, 178 le persone in isolamento.