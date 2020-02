Diciassette storie, un’unica storia. Passeggiate d’Autore fa tappa nella Contrada della Pantera

Torna a Siena l’appuntamento con Passeggiate d’Autore, sabato 8 febbraio protagonista sarà la Contrada della Pantera (partenza alle ore 15.00 da Pian dei Mantellini, Chiesa del Carmine). L’iniziativa rientra nel ciclo 2020 – intitolato “Diciassette storie, un’unica storia” – del format ideato dal portale toscanalibri.it a cura dell’Assessorato al Turismo del Comune di Siena, con la collaborazione di Banca Monte dei Paschi di Siena e del Magistrato delle Contrade. La Passeggiata, a numero chiuso, è già al completo e non sono consentite altre prenotazioni.

La Passeggiata Il territorio della contrada della Pantera è ricco di testimonianze storiche e artistiche. A cominciare dalla chiesa del Carmine, una sorta di pinacoteca con opere di notevole valore. Tra queste la duecentesca Madonna dei Mantellini, oggetto, un tempo, di devozione popolare. Detta dei Mantellini per i gonnellini o mantellini che i bambini le donavano per grazia ricevuta. Da ciò anche il toponimo Pian dei Mantellini o – altrettanto plausibile – perché mantellino era chiamato lo scapolare indossato dai frati carmelitani sopra il saio (nel gergo religioso l’abitino). Da queste parti teneva bottega Duccio di Buoninsegna (forse in un fondaco di via Stalloreggi) ed è da qui che mosse la solenne e festosa processione che il 9 giugno 1311 accompagnò la grande tavola della Maestà fino alla Cattedrale. Arte e leggenda si incontrano poi all’angolo dove è posto il tabernacolo della cosiddetta Madonna del Corvo, affrescata dal Sodoma. Si dice che, nel 1348, in questo punto cadde morto un corvo, portatore della terribile pestilenza. Nel museo troviamo la tela dipinta da Antonio Nasini raffigurante la Decollazione di San Giovanni Battista, patrono della Contrada, commissionata dalla Contrada per l’antico oratorio. Interessante la serie dei palii vinti dai primi del Novecento ad oggi che documentano l’evoluzione pittorica del drappellone nel corso del Novecento (Liberty, Purismo, pittura moderna). Indubbiamente unica la saletta con documenti e cimeli del baritono Ettore Bastianini.

Informazioni Le Passeggiate d’Autore sono a partecipazione gratuita, a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: tel. 0577 391787 – redazione@toscanalibri.it. A disposizione per i partecipanti (su richiesta al costo di 1,00 € e fino ad esaurimento) dispositivi audio per seguire le visite forniti da FOLLOW ME.

Scopri Siena su www.sienacomunica.it | Programma completo su www.toscanalibri.it