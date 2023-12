SIENA – La maestria di Giovanni Gasparro e Riccardo Guasco illuminerà i drappelloni del Palio di Siena per il 2024. Sono i due artisti incarica dall’amministrazione comunale.

Gasparro, 40 anni, è un giovane allievo, spiega il Comune, del pittore Giuseppe Modica ed è “conosciuto dalla critica come ‘l’ultimo dei caravaggeschi’”. Guasco, 48 anni, “noto anche con lo pseudonimo ‘Rik’, illustratore, pittore e grafico affermato in Italia e nel mondo”, è “conosciuto per i suoi manifesti influenzati da movimenti come il cubismo e il futurismo”. “Sono veramente onorata che due giovani artisti, molto noti nel panorama nazionale e internazionale e allo stesso tempo molto diversi tra loro, abbiano accettato di mettersi in gioco per una sfida affascinante e difficile allo stesso tempo” ha spiegato il sindaco Nicoletta Fabio.

“Le opere di questi due artisti definiscono bene il loro stile e la loro professionalità. Da una parte l’arte figurativa e spirituale di Gasparro, attenzionato da tutto il mondo ecclesiastico, conosciuto a Siena per l’esposizione nella Collegiata di Provenzano di due suoi dipinti, la Beata Anna Maria Taigi e il Beato Pier Pettinaio e dall’altra i cromatismi e la dinamicità di Guasco, amante della nostra città grazie alle illustrazioni di Duilio Cambelotti dedicate al Palio di Siena” ha concluso Fabio.