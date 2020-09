Drone award. L’australiano Picot vince con la foto del banco salmoni a forma di cuore con lo squalo

‘Love heart of nature’ dell’australiano Jim Picot è la foto vincitrice assoluta dell’edizione 2020 del Drone photo awards: immortala un banco di salmoni in Australia che formano la sagoma di un cuore al cui interno nuota uno squalo. Il concorso Drone photo awards fa parte del Festival Siena awards che si terrà a Siena dal 24 ottobre al 29 novembre.

‘Love heart of nature’ è stata selezionata tra le immagini inviate da fotografi di 126 Paesi e che saranno anche al centro della mostra ‘Above us only sky’ all’Accademia dei Fisiocritici. Tra gli scatti che saranno esposti anche i vincitori delle singole categorie del Drone photo awards 2020 come l’opera del neozelandese Paul Hoelen che conquista la sezione Abstract con ‘Phoenix rising’, sul sito minerario del lago Owens in California. A ‘Black Flag’, dell’israeliano Tomer Appelbaum, il premio per la categoria Empty Cities: Life Under Covid-19: migliaia di israeliani che mantengono le distanze mentre protestano contro Netanyahu a Tel Aviv. Il messicano Joseph Cheires ha vinto nella categoria Nature con lo scatto ‘Gray whale plays pushing tourists” realizzato in Baja California, con una balena che accompagna le barche. Si intitola ‘Frozen land’, sulla vita nella steppa euroasiatica la foto della svizzera Alessandra Meniconzi vincitrice per la categoria People sulla vita nella steppa euroasiatica. Con ‘On the sea’ l’italiano Roberto Corinaldesi ha conquistato la categoria Sport immortalando dall’alto, in Cornovaglia, persone che nuotano. Arrivano, invece, dall’India gli scatti ‘Empty seas and crowded shores’ con cui l’indiano Srikanth Mannepuri ha vinto la categoria Series raccontando la vita marina che sta lentamente collassando. Nella categoria Urban ha vinto il polacco Tomasz Kowalski con ‘Alien Structure on Earth’, immortalando a Kuala Lumpur le Petronas twin towers. Per Wedding trionfa il maldiviano Mohamed Azmeel con ‘Tropical bride’. Per Animals, vince il russo Dmitrii Viliunov con ‘Where herons live’, che ritrae il nido degli aironi sulle cime degli alberi. Con ‘Dubai Showreel 2019’, Bachir Moukarzel è il vincitore della categoria video mentre per Video Covid-19 primo lo statunitense Pablo Barrera con ‘NY on pause’