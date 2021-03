Palio di Siena, sindaco De Mossi: «Sarebbe doloroso per tutti non farlo, ma dipende da vaccini e evoluzione pandemia»

«Mi dispiacerebbe molto non farlo, e non solo a me; cercherò di capire fino a quando possiamo aspettare prima di prendere una decisione». Così il sindaco di Siena Luigi De Mossi durante la tradizionale conferenza stampa sull’emergenza Covid parlando del Palio di Siena.

Se fare o non fare le due Carriere di luglio e agosto «dipenderà dal numero di vaccini che faremo e dall’evoluzione pandemica che sta colpendo anche il nostro territorio» ha spiegato il primo cittadino.

«Dobbiamo avere ottimismo per il futuro ma per una decisione definitiva dobbiamo aspettare – ha aggiunto il primo cittadino -. Per poter godere la nostra festa di popolo dobbiamo vedere cosa succederà. Sarebbe molto doloroso non poterlo vivere proprio come lo scorso anno».