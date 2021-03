Casa Ronald e 4390 Taxi Firenze, raccolta fondi per corse gratuite ai piccoli malati

Si chiama “Offri un passaggio ai bimbi di Casa Ronald” ed è la nuova iniziativa della Fondazione Ronald McDonald in collaborazione con il 4390 Taxi Firenze.

E’ una raccolta fondi per garantire ai piccoli malati e alle loro famiglie corse gratuite nei taxi 4390. Chiunque potrà contribuire. Con una donazione all’Iban IT06A0503401688000000016500, intestato a Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia, e causale “Taxi 4390 per Casa Ronald Firenze”, si potranno offrire ai bimbi in cura lontano da casa, alloggiati nella Casa Ronald di via Taddeo Alderotti, quante più corse possibili, utili per andare in ospedale o in altri luoghi necessari.

Si rinnova così la collaborazione tra Fondazione Ronald McDonald e il Radio Taxi 4390, che da 3 anni si occupa di portare a destinazione, gratuitamente, gli ospiti di Casa Ronald.

Tani (4390 Taxi Firenze):«I tassisti hanno perso il 90% del fattura, ma stare vicino a chi è in difficoltà è fondamentale»

«Quest’anno, a causa della pandemia, i tassisti hanno perso il 90% del fatturato e ottenuto solo 500 euro al mese di ristori, tra Stato e Regione. Sono invece rimasti tutti i contributi da pagare, compresa l’Inps, che da sola vale 4mila euro l’anno. Una situazione drammatica per la categoria. Ma stare vicino a chi è in difficoltà è fondamentale, oggi più che mai», spiega Luca Tani, presidente del 4390 Taxi Firenze.«Per questo abbiamo trovato il modo di continuare a sostenere Casa Ronald McDonald Firenze, aderendo a questa raccolta fondi lanciata da Fondazione Ronald e promuovendo questa realtà benefica in tutto il territorio grazie alla nostra presenza capillare».

Mancini (Casa Ronald McDonald Firenze): «Questi gesti possono fare la differenza»

Fondazione Ronald McDonald, da oltre 20 anni in Italia, è al fianco delle famiglie che vivono la drammatica esperienza dell’ospedalizzazione di un figlio, supportandole perché possano accedere alle cure necessarie per il loro piccolo anche quando si trovano lontano da casa.

Attraverso le sue quattro case e le Family Room, la Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia non solo consente l’accesso a cure d’eccellenza, ma supporta le famiglie, permette loro di essere attivamente coinvolte nella cura dei propri figli e favorisce l’implementazione del modello di cura Family Centered Care.

«In questi ultimi due anni il servizio offerto dai taxisti del 4390 è stato fondamentale per le nostre famiglie ospiti – afferma Clara Mancini, direttrice di Casa Ronald McDonald Firenze – e anche in questo momento di grande difficoltà volevamo continuare a garantirlo. Ringraziamo il 4390 per essersi nuovamente messo a disposizione, nella consapevolezza che anche questi gesti possano fare la differenza per chi si trova ad affrontare un momento drammatico come la malattia di un figlio, lontano dalla propria casa e dai propri affetti».