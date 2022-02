SIENA – Siena ha risposto in massa alla manifestazione di solidarietà per l’Ucraina. Un migliaio di persone era presente in piazza del Duomo per ribadire la contrarietà all’azione di Putin. Gente di ogni età, che ha voluto stringerti al fianco dei cittadini ucraini.

La Toscana per la pace. Iniziative nelle piazze contro l’invasione russa in Ucraina

Arrivati intonando canzone patriottiche ed evidenziando l’orgoglio, ma anche la preoccupazione, per chi nel Paese sta combattendo per la propria sopravvivenza. Parenti, amici o semplicemente compatrioti, che in queste ore stanno rischiando la vita. E allora, all’ombra della cattedrale, si è levato forte un messaggio di pace. Scritto nei cartelli e rappresentato nelle bandiere arcobaleno. Molti anche lo slogan contro il presidente russo, dipinto come un novello Hitler. Nel mirino degli organizzatori (Anpi, Non una di meno, Cgil, Donne Democratiche) anche gli Stati Uniti e le mire espansionistiche della Nato.