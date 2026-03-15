Tempo lettura: < 1 minuto

MONTERONI D’ARBIA – La Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze ha eseguito perquisizioni al Centro culturale islamico di Monteroni d’Arbia e all’abitazione del presidente dell’associazione «Nur», ente che gestisce la struttura.

LEGGI ANCHE Perquisizioni al centro islamico di Monteroni: indagato il titolare

L’indagine, coordinata dal pm Antonino Nastasi – già sostituto procuratore a Siena – è partita nel 2022 su vasta scala. L’obiettivo è verificare possibili legami tra i frequentatori del centro e ambienti terroristici. A incuriosire gli investigatori sono state alcune conversazioni intercettate all’interno del centro islamico, a sud di Siena, con riferimenti all’Isis e a Gaza che hanno spinto la Dda ad approfondire.

Il presidente, un 36enne di cittadinanza italiana, dirige il centro che può ospitare fino a 300 persone. Durante i controlli, gli inquirenti hanno sequestrato documenti, dispositivi elettronici, telefoni e computer, di cui sarà effettuata copia forense.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita i tuoi amici