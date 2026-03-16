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Il sindaco di Roccastrada e attuale presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola, è stato confermato presidente, al termine delle elezioni provinciali che si sono svolte domenica.

Limatola, 56 anni, ha ottenuto il 52,6%, pari a quasi 51mila voti ponderati (50.925), battendo Andrea Casamenti, 54 anni, sindaco di Orbetello, fermo al 47,3% (45.786 voti ponderati).

Per Limatola è una conferma, dopo la elezione del 2021, sostenuto dalla coalizione di centrosinistra.

Il nuovo consiglio provinciale è composto da dieci consiglieri più il presidente Francesco Limatola, e vede la presenza, per il centrosinistra, di Cinzia Pieraccini (Castel del Piano), Gianfranco Chelini (Capalbio), Valentino Bisconti (Orbetello) e Mattia Maule (Montieri). Per la lista civica è stato eletto Angelo Pettrone (Grosseto). Il centrodestra sarà invece rappresentato da Rita Bernardini (Grosseto), Chiara Orsini (Monte Argentario), Elismo Pesucci (Campagnatico), Luciano Petrucci (Semproniano) e Olga Ciaramella (Grosseto).

«Abbiamo vinto in maniera netta con circa 5.000 voti ponderati in più – ha detto Francesco Limatola – recuperando oltre 20mila voti. Il che significa che c’è stato un premio per una Provincia che in questi quattro anni è stata rilanciata. Una Provincia che ha tolto la Tosap, che ha recuperato le risorse del Polo agroalimentare e che ha messo in campo 50 milioni di investimenti. E’ una vittoria collettiva, non solo la mia , di tutte quelle persone che si sono riconosciute nel nostro progetto. Da domani – conclude Limatola – riprendiamo il percorso per proiettare la Provincia sempre più a servizio dei Comuni, in vista di una pianificazione strategica».

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