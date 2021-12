FIRENZE – Sindaci e Consiglieri comunali sono andati alle urne per il rinnovo delle assemblee delle Province della Toscana.

Un election day, quello in programma nella giornata di ieri he ha portato all’elezione di 31 Presidenti di Provincia e 886 consiglieri provinciali. I nuovi eletti sono stati votati con un sistema elettorale di secondo livello da 68.499 Sindaci e Consiglieri comunali di oltre 5.500 Comuni, in rappresentanza di oltre 32 milioni e 500 mila cittadine e cittadini.

In Toscana l’elezione, in particolare, ha riguardato le Province di Arezzo, Livorno, Lucca, Prato, Pistoia e Siena – Pisa ha già votato lo scorso 12 dicembre con la vittoria della lista “Centro Sinistra per la Provincia di Pisa” – che hanno votato per il rinnovo del Consiglio Provinciale, mentre le Province di Grosseto e Massa-Carrara hanno eletto sia il nuovo Presidente che il Consiglio provinciale.

Alla carica di consigliere hanno partecipato 199 candidati, tra Sindaci e Consiglieri comunali, presentati in venticinque liste, con il corpo elettorale suddiviso in diverse fasce demografiche secondo il nuovo metodo del voto ponderato, che ha preso il posto del voto popolare diretto e che assegna un peso diverso ai comuni a seconda del numero di abitanti.

I RISULTATI

Grosseto

Ribaltone nella Provincia di Grosseto, dove passa il centrosinistra. Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada, ha vinto con 48.556 voti (ponderati) contro i 48.000 conquistati da Casamenti, sindaco di Orbetello.

Massa Carrara

Gianni Lorenzetti fa il bis come presidente della Provincia di Massa-Carrara. Il sindaco di Montignoso, ha battuto l’avversario di centrodestra, Matteo Mastrini, col 57% delle preferenze e resta al vertice di Palazzo ducale per altri cinque anni.

Siena

8 per la lista “Insieme con Silvio Franceschelli per la Provincia di Siena” che ha preso il 73% dei voti: il sindaco di Poggibonsi David Bussagli (Pd) con 8440 voti ponderati, il sindaco di San Casciano dei Bagni Agnese Carletti (Pd) con 7405 voti ponderati, il sindaco di Sovicille Giuseppe Gugliotti (Pd) con 6768 voti ponderati, il sindaco di Castelnuovo Berardenga Fabrizio Nepi (Pd) con 6673 voti ponderati, il consigliere del Comune di Siena Massimo Mazzini (Per Siena) con 6262 voti ponderati, la consigliera del Comune di Siena Giulia Periccioli (Pd) con 6093 voti ponderati, il sindaco di Monteroni d’Arbia Gabriele Berni (Pd) con 5994 voti ponderati e la consigliera del Comune di Montepulciano Eleonora Contucci (Italia Viva) con 4149 voti ponderati.

Alla lista “Insieme per la Provincia di Siena” 27% dei voti, vanno 2 seggi così distribuiti: Gianfranco Maccarone (Fratelli d’Italia) consigliere del Comune di Montepulciano con 9986 voti ponderati, il consigliere del Comune di Siena Orazio Peluso (Forza Italia) con 4582 voti ponderati.

Livorno

La lista Provincia Democratica ottiene 123 voti assoluti, che corrispondono ad un voto ponderato di 52.621, raggiungendo quindi la maggioranza assoluta con otto consiglieri. La lista Per la Provincia di Livorno, con 47 voti e un voto ponderato pari a 20.951, ottiene tre consiglieri. La lista Livorno Provincia Civica con 26 voti e un voto ponderato pari a 12.448, conta un consigliere.

Il Consiglio Provinciale risulta così composto:

Provincia Democratica 8 consiglieri: Eleonora Agostinelli, Pietro Caruso e Cinzia Simoni (Livorno), Giovanni Biasci (Collesalvetti), Tania Caredda (Rosignano), Elena Benedetti (Cecina), Sandra Scarpellini (sindaca di Castagneto Carducci), Alberta Ticciati (sindaca di Campiglia Marittima). Per la Provincia di Livorno 3 consiglieri: Alessandro Perini (Livorno), Benito Gragnoli (Castagneto Carducci), Massimo Giannellini (Piombino). Livorno Provincia Civica 1 consigliere: Pietro Panciatici (Livorno).

Prato

Per Uniti per Prato è stata eletta Eva Betti, Per Insieme per la Provincia di Prato sono stati eletti Diletta Bresci e Tommaso Cocci. Per Centrosinistra per la Provincia di Prato sono stati eletti: Monia Faltoni, Matteo Missori, Costanza Pacinotti, Federica Palanghi, Anica Romagnoli, Paola Tassi, Paola Vettori.

Lucca

Al termine dello spoglio la lista Provincia civica democratica e progressista con Menesini ha ottenuto 6 seggi con un voto ponderato equivalente a 45.500 preferenze complessive: entrano in consiglio provinciale Patrizio Andreuccetti, Sara D’Ambrosio, Andrea Carrari, Teresa Leone, Iacopo Menchetti e Nicola Conti.

Alla lista In Provincia vanno tre seggi: passano Marco Remaschi, sindaco di Coreglia, il primo cittadino di Seravezza Lorenzo Alessandrini. La candidata espressione della lista Giorgio Del Ghingaro, Chiara Consani.