VOLTERRA – Si chiama ‘Love Volterra/Ama Volterra’ la campagna promozionale della città etrusca che l’amministrazione comunale ripropone anche quest’anno per invogliare cittadini e turisti a fare i loro acquisti natalizi a Volterra.

«L’Amministrazione Comunale sta mettendo in campo il massimo impegno per sostenere tutte le attività economiche del nostro territorio, come abbiamo fatto negli scorsi mesi – dichiara il sindaco Giacomo Santi -. In queste festività natalizie, invitiamo a effettuare gli acquisti nel nostro Comune, dando priorità agli esercizi di vicinato e dell’artigianato locale».

Come usare la gift card

La campagna consiste nell’acquisto di una gift card, disponibile presso tutte le attività che aderiscono alla campagna promozionale e presso il Consorzio Turistico Volterra Vadicecina Toscana. La card è un biglietto di auguri che diventa un buono regalo e che può essere utilizzato da vicino o a distanza. Si potrà pagare l’importo di qualunque cifra presso qualsiasi attività commerciale o associativa, di persona o a distanza attraverso mail o siti web; in questo modo si riceverà la gift card che attesta il pagamento. Si potrà così usare il biglietto ricevuto per fare un regalo di persona o inviarlo a distanza per mail o whatsapp.

Chi riceve la gift card potrà liberamente spenderla subito o entro la data indicata all’atto dell’acquisto, cumulandola con altre spese o con altre gift ricevute. Non ci sono limiti su come usarla.

La gift card può essere usata per l’acquisto di un oggetto, un prodotto cosmetico, un capo di abbigliamento, un libro, un abbonamento per una attività culturale (come cinema o teatro) o ricreativa, un corso sportivo, culturale, musicale, un trattamento di bellezza, un pernottamento nel territorio o una cena, per una spesa presso una bottega di generi alimentari tipici o qualunque altra cosa.