SIENA – Tornano gli Stati Generali della Salute di Siena che dal 2024 rappresentano un appuntamento di confronto e dialogo sui temi del benessere, della sanità e dell’innovazione, tra istituzioni, professionisti, mondo accademico e società civile.

L’edizione 2026, presentata questa mattina alla Cappella del Manto dell’Ex Ospedale Santa Maria della Scala, affronterà temi di stretta attualità come longevità e qualità della vita, innovazione digitale in sanità e alimentazione come primo step del benessere con l’obiettivo di promuovere una riflessione condivisa sulle sfide presenti e future del sistema sanitario favorendo un approccio integrato che metta in relazione prevenzione, cura, ricerca e nuove tecnologie.

La presentazione è stata arricchita dalla presenza di Beppe Convertini, attore e conduttore televisivo, che ha accompagnato una sala gremita tra le anticipazioni della nuova edizione e un bilancio delle edizioni precedenti con la presentazione dei risultati raggiunti nella diffusione della pet therapy e della video art all’interno delle Rsa e dell’importanza degli screening e della farmacia dei servizi.

Attraverso panel, tavole rotonde e momenti di confronto, l’evento – ideato dall’assessorato alla Sanità del Comune di Siena – intende infatti offrire uno spazio di divulgazione e dialogo aperto ai cittadini, stimolando la costruzione di visioni e proposte concrete capaci di contribuire allo sviluppo di un sistema sanitario più equo, efficiente e orientato alla persona. Anche in questa terza edizione, gli Stati Generali della Salute mirano a condividere buone pratiche, definire linee guida operative e favorire la costruzione di modelli organizzativi replicabili anche su scala nazionale e locale.

