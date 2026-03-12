Tempo lettura: < 1 minuto

PISA – «La Toscana non è zona di guerra, fuori le armi dalla nostra terra». È questo il coro risuonato nella manifestazione che nel tardo pomeriggio di oggi ha bloccato alla stazione centrale di Pisa un treno proveniente da Piombino e diretto verso nord, sul quale vengono trasportati mezzi militari.

Secondo le prime informazioni, una trentina di attivisti aderenti al movimento No Base di Pisa ha occupato i binari impedendo il passaggio del convoglio. I partecipanti alla manifestazione si sono seduti sui binari esponendo striscioni e scandendo slogan contro il transito dei mezzi militari sul territorio toscano.

Durante l’azione è stata avviata anche una diretta su Instagram, utilizzata dagli attivisti per documentare la protesta e chiamare a raccolta altri sostenitori. Nel video si vedono sventolare diverse bandiere, tra cui quelle della Palestina, della pace, del movimento No Base, di alcune sigle sindacali e anche bandiere di Cuba.

L’azione ha interessato in particolare i binari 3 e 4 della stazione, rimasti bloccati durante la manifestazione e causando rallentamenti alla circolazione ferroviaria. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per monitorare la situazione e garantire la sicurezza nell’area della stazione.

