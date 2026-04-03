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FIRENZE – Sono numeri allarmanti che impongono un intervento immediato.

Nel 2024, in Toscana, gli incidenti domestici hanno generato oltre 117.000 accessi ai Pronto Soccorso, rappresentando il 28% di tutti i traumi registrati.

A rivelarlo i dati dell’Agenzia Regionale di Sanità, che puntano il dito sulle fasce più fragili: over 70 e bambini da 0 a 4 anni. Tra i più piccoli, si contano 7.827 episodi in un anno, ovvero oltre 21 al giorno, quasi uno ogni ora. “Le nostre case non sono sempre ambienti sicuri per i bambini”, avverte il report, evidenziando una realtà spesso sottovalutata.

Per contrastare questa “emergenza silenziosa”, la Regione Toscana ha lanciato il progetto “Casa dolce casa…e Sicura”, coordinato dai dipartimenti di Prevenzione e Professioni Tecnico-Sanitarie della Asl Toscana Centro. Coinvolti il Gruppo di lavoro regionale Incidenti domestici, le Società della Salute e la rete territoriale.

Gli incontri informativi, gratuiti e a iscrizione libera, durano circa due ore e si tengono mensilmente nel pomeriggio (escluso agosto), condotti da assistenti sanitari delle strutture di Empoli, Prato e Pistoia. Ogni sessione è dedicata alla prevenzione degli incidenti domestici per la fascia 0-3 anni.

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