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FIRENZE – Gli aeroporti di Firenze e Pisa hanno toccato per la prima volta la soglia dei 700mila passeggeri transitati nel mese di marzo, segnando un balzo del +9,3% rispetto allo stesso periodo del 2025.

La crescita è trainata dal traffico internazionale (+12,3%), che ha bilanciato la lieve flessione del segmento nazionale (-0,8%).

Nel primo trimestre dell’anno, gli scali hanno registrato complessivamente 1,7 milioni di passeggeri, con un incremento del +7,1% sul 2025. Ogni mese ha mostrato volumi in ascesa, confermando una ripresa costante.

Firenze Vespucci: marzo storico con 295mila passeggeri

L’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze ha festeggiato un primato mensile: oltre 295mila passeggeri a marzo (+9,4% sul 2025). Il traffico internazionale è esploso del +13,3%, compensando la contrazione del -12,1% su quello nazionale. Parigi domina le rotte più trafficate, seguita da Londra, Barcellona, Madrid e Amsterdam.

Già al 31 marzo, lo scalo fiorentino ha superato i 700mila passeggeri cumulativi nel trimestre (+7,4% sul 2025), con volumi mensili sempre superiori all’anno precedente.

Pisa Galilei: oltre 400mila passeggeri, crescita su tutti i fronti

Anche l’aeroporto Galileo Galilei di Pisa ha centrato un traguardo storico: più di 400mila passeggeri a marzo (+9,3% sul 2025). Entrambi i segmenti brillano, con l’internazionale a +11,3% e il nazionale a +3,4%. In cima alla classifica delle rotte svetta Tirana, seguita da Londra, Palermo, Catania e Bari.

Nello stesso trimestre, Pisa ha oltrepassato il milione di passeggeri (+7,0% sul 2025), consolidando il suo ruolo chiave nel sistema regionale.

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