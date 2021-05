LIVORNO – Due giorni di eventi il 27 e 28 maggio per ricordare Armando Picchi, indimenticabile capitano della “Grande Inter” a cinquant’anni dalla scomparsa, avvenuta il 26 maggio 1971.

Ad organizzarli il Comune di Livorno con la Fondazione Lem, Sillabe e l’associazione culturale Mowan Teatro. Alla due giorni parteciperà anche Massimo Moratti, ex presidente interista e figlio di Angelo, alla presidenza proprio durante il periodo della “Grande Inter”. Moratti era presente in collegamento video anche alla conferenza stampa in cui sono state presentate le iniziative decise dall’amministrazione. A ricordare il capitano interista è la città natale di Picchi, che a Livorno è nato il 20 giugno 1935 e che ha vestito la casacca amaranto dal 1954 al 1959 in Serie B e C.

Il figlio: «Grande onore per la famiglia Picchi che mio padre Armando sia ricordato dalla sua città e dalla sua gente»

«Mi perdonerete se non parlo di getto, ma debbo piuttosto ricorrere a uno scritto – le parole lette da Leo Picchi, figlio dell’ex capitano nerazzurro -. Ma siccome, nonostante siano passati 50 anni, parlare di mio padre mi fa commuovere e spesso mi annebbia i pensieri, ho creduto fosse buona cosa annotarmi ciò che vorrei comunicare a tutti voi. Permettetemi di ringraziare, a nome della mia famiglia, il sindaco Salvetti e in generale tutta l’amministrazione comunale della città di Livorno. È un grandissimo onore per la famiglia Picchi che mio padre Armando sia ricordato dalla sua città e dalla sua gente, che tanto amava, con grande e sincero affetto».

Il programma

Giovedì 27 maggio alle ore 21,00 in Fortezza Nuova spettacolo dal titolo “In ricordo di Armando Picchi” scritto da Alessandro Brucioni e Michele Crestacci con l’interpretazione di Michele Crestacci. Costo del biglietto € 12.

Prevendite online già iniziate sul sito www.mowanteatro.eu

La prevendita in Fortezza Nuova prenderà il via da lunedì 24 fino a giovedì 27 maggio con orario 10 -12 / 17 – 19.

Venerdì 28 maggio alle ore 16,30, nel gabbione dei Bagni Fiume, partita amichevole a cui parteciperanno: Leo Picchi, Massimiliano Allegri, Igor Protti, Cristiano Lucarelli, Leonardo Pavoletti, Mario Menicagli, Alessandro Brucioni, Michele Crestacci, Alessandro Guarducci (caporedattore del quotidiano Il Tirreno), Nicola Falleni (Direttore generale del Comune di Livorno) e il sindaco Luca Salvetti. Giacomo Ciccio Valenti farà la cronaca della partita. Urban Livorno seguirà in diretta la partita e il talk show.

Talk show alle ore 18,00 nel salone del ristorante dei Bagni Fiume. Moderatore: Fabrizio Pucci, giornalista. Al momento hanno dato la propria disponibilità:

Leo Picchi, Massimo Moratti, Massimiliano Allegri, Giacomo (Ciccio) Valenti, Aristide Guarneri, Enrico Bertolino, Igor Protti, Cristiano Lucarelli, Leonardo Pavoletti, il sindaco Luca Salvetti, Alessandro Guarducci.

Presentazione da parte di Mario Menicagli, direttore del Teatro Goldoni, del libro/monologo “Picchi” edito da Sillabe,

Proiezione del docufilm “Armando Picchi, diario di bordo del capitano” prodotto da MaGa Production – Thalia con la collaborazione dell’associazione culturale Extra.

Guarda Andrea Ranocchia ritira il Premio Picchi a Casciana Terme