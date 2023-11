ROMA – In tre ore sono caduti almeno 190 mm di pioggia. Erano almeno 50 anni che non pioveva con questa intensità in Toscana.

Le avverse condizioni meteo proseguiranno nel weekend colpendo ancora il Nord della regione, con possibili temporali. La nuova perturbazione del fine settimana interesserà comunque tutto il Centronord, mentre il meridione ne sarà meno coinvolto.

Lo spiegano i meteorologi del Consorzio Lamma-Cnr di Regione Toscana e Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Nel frattempo il presidente Giani ha firmato lo stato di emergenza regionale e il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera anche allo stato di emergenza nazionale per la Toscana.

Oggi le scuole sono chiuse a Sesto Fiorentino, a Prato, a Montemurlo, Campi Bisenzio, Vernio, Vaiano, Quarrata perché ci sono le situazioni più difficili, quelle oggi di stazionamento dell’acqua.