FIRENZE – Per la messa in sicurezza dei corsi d’acqua “noi abbiamo presentato 800 milioni di lavori per tutta la Toscana, compresi Ombrone, Magra, Serchio, Albegna, sono opere che il Governo ci aveva prospettato con un decreto legge per aprire un bando: speriamo di avere queste risorse, sono ottimista, perché vedo c’è una sensibilità diffusa su questo”.

Lo ha detto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, facendo il punto della situazione maltempo con la stampa a Palazzo Strozzi Sacrati.

“Io ritengo che con questo stato di mobilitazione, di capacità di azione i toscani, come diceva Curzio Malaparte i ‘maledetti toscani’, in questi momenti tirano fuori il meglio” ha poi aggiunto.

“Sapremo tirare fuori il meglio da parte della popolazione colpita che aiuteremo” – ha concluso.