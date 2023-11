FIRENZE – Sono in corso in queste ore le riparazioni arginali urgenti di otto diverse rotture arginali nella Piana fra Firenze e Pistoia, effettuate dal Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno, insieme al Genio Civile.

Anche in provincia di Pisa i corsi d’acqua sono cresciuti in modo impressionante, con rotture arginali sui torrenti Isola e Tora nella zona fra Fauglia e Collesalvetti, sul San Bartolomeo a San Miniato Basso. Diverse anche le esondazioni a Pontedera e Ponsacco, a causa del reticolo minore, così come a Lamporecchio, Larciano, Vinci e Stabbia. Il Consorzio di bonifica 4 Basso Valdarno sta effettuando gli interventi di riparazione insieme al Genio Civile.

In Maremma e nel Senese ci sono state precipitazioni importanti, che hanno impegnato il Consorzio di bonifica 6 Toscana Sud in un’attenta vigilanza sui corsi d’acqua. Il reticolo in gestione ha retto bene e non ci sono state criticità. Alcuni corsi d’acqua hanno registrato innalzamenti dei livelli o modeste piene, come il Sovata ed il Bruna nel Nord della piana grossetana, nonché l’Orcia e l’Arbia, ingrossati dalle piogge del Chianti, che hanno raggiunto i 50 millimetri. Cb6 continuerà a vigilare anche nelle prossime ore, finché la situazione non sarà tornata alla normalità.