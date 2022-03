ROMA – Il numero più alto di minori ucraini non accompagnati, 96, si trova in Toscana. Lo ha riferito il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese in audizione al Comitato Schengen.

I minori ucraini non accompagnati arrivati in Italia sono in totale 475, di cui 244 donne 231 maschi: 73 hanno 17 anni, 52 hanno 16 anni, 46 ne hanno 15, 266 hanno tra i 7 ed i 14 anni e 38 da 0 fino a 5. anni.

Dei 475, ha detto il ministro “344 si trovano in famiglie autorizzate dal Tribunale per i minorenni e 94 in strutture sempre autorizzate”. Oltre alla Toscana, i piccoli sono stati accolti in Veneto (78), Lombardia (67), Emilia Romagna (48) e Piemonte (39).

“La legge italiana – ha ricordato il ministro – non consente di considerare familiari e amici come tutori, bisogna necessariamente fare ricorso al Tribunale per i minorenni perché riconosca la persona che accompagna il minore”.