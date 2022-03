FIRENZE – “Abbiamo superato il tetto dei 5 mila profughi certificati provenienti dall’Ucraina. Sappiamo che molti di loro, circa 4 mila sono nelle famiglie, mentre gli altri sono in Cas e nelle strutture ospedaliere che abbiamo messo a disposizione”.

A renderlo noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che ha poi spiegato come il numero dei profughi sia “destinato ad aumentare”. “Noi ci attrezziamo perché la loro permanenza possa essere anche di settimane in più di quel che pensavano, con la consapevolezza però che è un fenomeno di migrazione destinato a non essere permanente” ha concluso.