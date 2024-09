MONTIGNOSO – Incendio mortale a Capanne, lacalità nel Comune di Montignoso (Massa). Un uomo di 73 anni è deceduto all’interno della propria abitazione.

Altre tre persone sono state trasportate in codice giallo in ospedale a seguito delle inalazioni di fumo. Si tratta di due donne e uomo. Ancora da chiarire le cause che ha scatenato il rogo. Sul posto oltre ai soccorsi e vigili del fuoco anche i carabinieri.

