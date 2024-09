FIRENZE – Ci sarà ancora Giovanni Manetti a capo del Consorzio del Vino Chianti Classico. Il proprietario dell’azienda Fontodi è stato confermato per il terzo mandato e avrà davanti un altro triennio.

Nel programma, si spiega dal Consorzio, avranno “un ruolo prioritario l’avanzamento dell’iter per la candidatura Unesco del Chianti Classico come paesaggio culturale; il proseguimento delle attività del distretto rurale del Chianti d’intesa con i Comuni del territorio; la ricerca agronomica sul territorio anche per poter meglio fronteggiare, nel corso del tempo, i cambiamenti climatici; la promozione del progetto Unità geografiche aggiuntive come strumento di amplificazione del binomio vino-territorio; lo studio e lo sviluppo di un protocollo di sostenibilità che possa aiutare a preservare il vino Chianti Classico e il suo territorio di produzione per le generazioni future”.

Nel segno della continuità anche la scelta dei vice-presidenti: rieletti Francesco Colpizzi e Sergio Zingarelli.

