SAN GIMIGNANO – Incidente stradale questa mattina nel comune di San Gimignano dove un’auto è finita dentro un capannone.

I Vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Poggibonsi, stanno intervenendo dalla ore 8.05 sulla SP 1 all’altezza del bivio per Pietrafitta. Per cause in corso i accertamento un’auto ha urtato contro un fabbricato, finendo la sua corsa all’interno dello stesso. La conducente è stata liberata dal personale dei Vigili del Fuoco ed è stata affidata alle cure dei sanitari del 118. In corso di valutazione i danni strutturali subiti dal fabbricato.