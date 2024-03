FIRENZE – Un tamponamento a catena sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno che ha visto coinvolte quattro autovetture provocando il ferimento di cinque persone.

É accaduto nel pomeriggio del 6 marzo, verso le 16.40 al km 64,100. La formazione della fila a seguito dell’incindente ha provocato successivamente altri due tamponamenti di lieve entità che hanno coinvolto altre cinque autovetture. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pisa che hanno operato per la messa in sicurezza delle auto, dopo aver collaborato con il personale medico del 118 e con la Polizia Stradale. I feriti sono stati presi in carico dal personale sanitario per gli accertamenti.