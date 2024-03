FIRENZE – “Secondo una primissima stima almeno 400 milioni di euro di progetti definanziati che riguardano soprattutto i piccoli comuni e temi fondamentali come la riduzione del rischio idrogeologico, l’efficienza energetica, il Tpl, i servizi portuali e la rigenerazione urbana”.

Ad annunciarlo Marco Simiani, capogruppo Pd in Commissione Ambiente. “Si tratta perlopiù di progetti già cantierabili o conclusi, ma ormai senza risorse che oggi sono state tolte per finanziare altri interventi e che non sappiamo se e come verranno reintrodotte – ha proseguito il deputato -. Solo per fare alcuni esplicativi esempi: due milioni di euro contro il rischio idrogeologico e per messa in sicurezza delle strade a rischio frane nelle strade del comune di Camaiore (Lucca), mezzo milione di euro per la sicurezza e l’efficientamento energetico per le scuole di Scandicci (Firenze), 300 mila euro per la sicurezza stradale e 250 mila euro per adeguamento antincendio delle scuole nel comune di Borgo San Lorenzo (Firenze), oltre 284 mila euro per contrastare il dissesto idrogeologico nel comune di Licciana Nardi (Massa Carrara); 120 mila euro per la sicurezza idraulica nel comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto) e 170 mila euro per il risparmio energetico di alcune scuole di Siena”.