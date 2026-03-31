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MONTOPOLI – I Vigili del Fuoco del comando di Pisa stanno intervenendo dalle ore 9 di questa mattina sulla SGC FI-PI-LI, all’altezza dell’uscita di Montopoli in Val d’Arno direzione mare, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture, un furgone e un autoarticolato.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha estratto dalle lamiere i feriti affidandoli poi al personale sanitario. Il personale medico del 118 ha purtroppo constatato il decesso di una persona.

In fase la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti nel sinistro e il luogo dell’intervento.

Attivato anche elisoccorso Pegaso.

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