FIRENZE – Un mezzo passo in avanti sulla linea Siena-Chiusi. L’assessore regionale Stefano Baccelli si è confrontato in via telematica con alcuni sindaci della provincia di Siena. Presenti anche dirigenti e tecnici di Regione, Trenitalia e Rfi.

Tra gli interventi richiesti figurano una velocizzazione della linea che nel 2022 aveva mostrato performance di puntualità sotto la media regionale, mentre nel 2023 l’indice è risalito di 8 punti, attestandosi su 93 treni ogni 100 che arrivano in orario. Tra le richieste avanzate dagli amministratori locali ci sono anche quelle di garantire il collegamento tra Siena e Chiusi al massimo entro un’ora, di rinnovare la stazione ferroviaria di Rapolano Terme di riattivare a fini turistici quella di Monte Sante Marie e, per l’utenza pendolare, di riattivare la stazione di Montallese, nel Comune di Chiusi.

“Si è trattato – ha affermato Baccelli – di un incontro propedeutico alla revisione della linea Siena-Chiusi, per giungere alla quale abbiamo convenuto sul da farsi e tracciato di comune accordo quella che potremmo definire una “rail map” che ci porterà a migliorare il servizio nella zona sud della provincia di Siena. Ringrazio tutti i partecipanti e do appuntamento agli intervenuti tra circa un mese per l’esame del testo di un protocollo di intesa da portare all’attenzione anche dei vertici nazionali di Trenitalia e Rete ferroviaria per poi firmarlo congiuntamente”.