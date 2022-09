FIRENZE – Il nemico è alle porte. L’influenza, pronta a farsi sentire nelle prossime settimane. Ad attenderla una settantina di medici “sentinella”.

La rete di professionisti di medicina generale, pediatri e laboratori di riferimento che nell’ultimo ventennio si è rivelato uno strumento fondamentale per contrastare il dilagare della malattia. L’influenza, come sottolineano il presidente della Toscana, Eugenio Giani e l’assessore regionale al Diritto alla salute, Simone Bezzini, “costituisce un rilevante problema di sanità pubblica: può avere gravi complicanze che possono colpire i soggetti a rischio, fragili od anziani, e far lievitare gli accessi al pronto soccorso e i ricoveri in ospedale. Monitorare e prevenire è dunque la strategia migliore”.