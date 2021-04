PISA – Informare e sensibilizzare la cittadinanza sulla pericolosità degli abbandoni di plastica, operando con azioni concrete soprattutto attraverso l’organizzazione di giornate di raccolta di rifiuti e passeggiate ecologiche.

E’ l’obiettivo del protocollo di intesa siglato tra Comune di Pisa e l’associazione di volontariato Plastic Free Onlus, organizzazione nazionale impegnata nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui rischi della plastica.

L’accordo

L’accordo, che ha durata annuale, prevede che il Comune supporti le attività dell’associazione concedendo il patrocinio gratuito per gli appuntamenti di raccolta di rifiuti e per le passeggiate ecologiche, dando visibilità, attraverso i propri canali, alle iniziative e garantendo l’intervento dell’azienda di raccolta rifiuti locale per il ritiro dei sacchi a fine di ogni giornata. L’intesa prevede inoltre che il Comune garantisca priorità di intervento alle segnalazioni di abbandono di rifiuti fatte dai referenti Plastic Free e agevoli, quando possibile, l’occupazione gratuita di suolo pubblico per l’installazione di uno stand per informare e sensibilizzare i cittadini sull’evento in corso.