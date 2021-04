PISA – Il parco regionale San Rossore Migliarino Massaciuccoli ha approvato il bilancio di previsione 2021 che prevede investimenti triennali per 5 milioni di euro su turismo sostenibile e ambiente.

Un parco delle opportunità e delle comunità

«Siamo un parco che ha ricominciato a investire – ha sottolineato il presidente Giovanni Maffei Cardellini -: dalle riqualificazioni degli immobili ai progetti ambientali e scientifici, con in mente una visione del futuro, un parco delle opportunità e delle comunità. Quando sono arrivato nel 2016 mancavano i bilanci dal 2012. In questi anni abbiamo regolarizzato la situazione, messo le gambe all’ente e ora si iniziano a vedere i risultati». Il direttore Riccardo Gaddi osserva che «si tratta di un bilancio con un piano di investimenti triennali da 5 milioni di euro che comprendono lavori in corso, tra cui quelli alla Villa del Gombo che finiranno quest’estate, e altri interventi in partenza e in progettazione, sempre attenti al recupero e restauro ma anche all’uso sostenibile delle risorse».

Manutenzione di tutti i camminamenti in legno delle spiagge

Partirà subito un piano di manutenzione di tutti i camminamenti in legno delle spiagge del Parco, per permettere ai visitatori di raggiungere l’arenile proteggendo l’ecosistema dunale e le specie più delicate: si comincia dalla Lecciona per proseguire a Marina di Vecchiano e al Calambrone. Tra le novità anche la sostituzione di tutti i punti luce con lampade a led ad alta efficienza. Tra gli interventi in corso più importanti ci sono i lavori alla copertura del complesso di Cascine Nuove (1,1 milioni di euro), la riqualificazione della Villa del Gombo (in partenza l’ultimo lotto che riguarda i paramenti lignei, 360mila euro), il restauro del Navicello di Puccini al lago di Massaciuccoli (40mila euro) e del murale della caserma dei carabinieri cinofili di San Rossore nell’ambito di intervento di recupero della stessa (240mila euro).