FIRENZE – Da Bologna alle spiagge dell’Argentario in Toscana in sella alle e-bike, facendo soste e pernottamenti nei territori delle principali denominazioni vinicole della Toscana.

Bike&Wine Press

E’ l’obiettivo di ‘Bike&Wine Press’, ideata da due giornalisti specializzati nel comparto enogastronomico e turistico, Andrea Guolo e Giambattista Marchetto, che dal 26 aprile al 2 maggio si realizzerà in partnership con Mtv-Movimento turismo del vino Toscana, Fiab-Federazione Italiana ambiente e bicicletta e Unione montana dei Comuni del Mugello.

Tra paesaggi e buon vino

Partenza il 26 aprile da Bologna in piazza Maggiore con soste in Mugello, e il Pinot nero, Chianti Classico, scendendo poi dai colli senesi verso la val d’Orcia con tappa obbligata a Montalcino. Da qui, la via verso il mare passa attraverso la zona del Montecucco, quella del Morellino di Scansano e dei vini tipici di Maremma, per concludersi nell’Oasi Wwf della laguna di Orbetello.