SIENA – Poco prima delle 10 la delegazione sindacale è entrata all’interno di Rocca Salimbeni. Questa mattina è in programma l’incontro con Mps per definire le uscite dalla banca entro il prossimo 30 novembre.

Non è ancora se si tratterà di un passaggio interlocutorio o se le due parti raggiungeranno un accordo. La presenza dell’amministratore delegato Luigi Lovaglio potrebbe lasciare intendere la volontà di chiudere questo fronte. Una certa rapidità nell’azione la impone anche la scadenza del termine per l’accesso al Fondo di solidarietà che coprirà gli esuberi dall’istituto di credito, prevista per il 12 novembre. Da piano industriale a lasciare Montepaschi nel 2022 devono essere in 3.500, ma le richieste sono state oltre 4.100.

L’operazione ha un costo di 800 milioni, che in caso di accettazione di tutte le domande arriverebbe a sfiorare il miliardo. Risorse da ricavare all’interno dell’aumento di capitale da 2,5 miliardi.