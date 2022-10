FIRENZE – “La firmerò domattina alle 12, dopo che stasera in Giunta regione approveremo il memorandum Piombino che diventa la proposta di intesa tra Stato e Regione”.

Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani a proposito dell’autorizzazione per il rigassificatore di Piombino (Livorno). “Io materialmente per una questione di visibilità e trasparenza la firma la farò qui in Regione” ha detto il governatore.