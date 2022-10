SIENA – Timidi passi in avanti sulle uscite da Mps. La trattativa riguarda 4.125 domande.

Nell’incontro con la banca, non è stato un accordo ufficiale, ma come hanno sottolineato i sindacati, “ha espresso un orientamento positivo in ordine alle istanze sindacali, fermo restando il completamento del processo legato all’aumento di capitale e le decisioni che a riguardo saranno assunte dal cda, unitamente alla definizione del piano gestionale di sostituzione dei colleghi legato alla riorganizzazione aziendale”.

La delegazione ha “più volte sollecitato la controparte all’accoglimento integrale delle domande pervenute, in attesa della ufficializzazione della relativa posizione aziendale sindacale”.

Al termine della riunione “l’azienda ha comunicato la volontà di avviare intanto il processo di regolarizzazione amministrativa nei confronti di tutti i colleghi proponenti domanda”.