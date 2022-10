FIRENZE – In calendario la data fissata è il 2024. Ne è convinto Roberto Naldi, che ha indicato questo orizzonte temporale per la nuova pista e il terminal dell’aeroporto di Firenze.

“In questi giorni si stanno espletando le ultime pratiche per l’avvio formale del dibattito pubblico. La pratica si svolgerà al massimo in 45 giorni”, ha detto l’amministratore delegato di Toscana Aeroporti. “Il dibattito pubblico – ha aggiunto Naldi – avrà un’agenda di 10, 12 incontri scandita dal coordinatore. Vi avranno accesso tutti gli stakeholders, L’attività dovrebbe concludersi a Natale circa. Le procedure di autorizzazione ambientale dovrebbero durare 6, 7 mesi, i lavori potrebbero iniziare ai primi del 2024. Toscana Aeroporti ha un’impresa di costruzioni di cui è titolare al 51%, quindi saremmo già pronti alla partenza. Potremmo avere la conformità urbanistica e l’ok di Enac a fine 2023 e partire all’inizio del 2024”.

All’aeroporto di Pisa invece, per l’ad della società di gestione, i lavori del terminal inizieranno ad aprile-maggio 2023 per essere conclusi in un paio di anni. “Abbiamo rimesso mano alle progettazioni esecutive del terminal – ha dichiarato Naldi – con la volontà di renderli compatibili, così come stiamo facendo per Firenze, con le normative e le procedure del Pnrr: se entro maggio tutto fosse pronto, potremmo pensare di accedere ai resti o alle rimanenze del Piano”.