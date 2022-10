SIENA – David Bussagli, sindaco di Poggibonsi e vice presidente uscente facente funzioni, è il nuovo Presidente della Provincia di Siena con il 73% delle preferenze e 53.632 voti ponderati.

Su un totale di 460 aventi diritto tra sindaci e consiglieri comunali, hanno votato in 330, il 71,73% . Alessio Serragli, Sindaco di Monticiano ha ottenuto il 27% delle preferenze e 19.755 voti ponderati. Una scheda bianca e una scheda nulla. Nel 2018, anno delle ultime elezioni per il rinnovo del Presidente della Provincia di Siena a sfidarsi furono il sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli e il sindaco di Siena Luigi De Mossi. Franceschelli fu eletto con il 62% dei voti ponderati. Su 458 aventi diritto, si recarono alle urne in 355, cioè il 77,5%.

Classe 1982, un diploma di maturità scientifica e una laurea in Economia e commercio conseguita presso l’Università di Siena, David Bussagli ricopre la carica di Sindaco del Comune di Poggibonsi dove nel 2004 è stato eletto Consigliere comunale. Dal 3 gennaio 2022 ricopriva il ruolo di vice presidente della Provincia di Siena, mentre dal 28 luglio 2022 ricopriva la carica di vice presidente facente funzioni, dopo le dimissioni di Silvio Franceschelli.