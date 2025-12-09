Tempo lettura: < 1 minuto

ROSIGNANO MARITTIMO – C’è anche Rosignano Marittimo (Livorno) tra i comuni con le emissioni di gas fluorurati più alte d’Italia.

Nell’aria, a seguito di lavorazioni industriali, sono finite 121 tonnellate tra il 2007 e il 2023, che ne fanno il terzo centro dopo Alessandria e Venezia. La Toscana, secondo il report di Greenpeace anticipato da La Stampa, si trova al quarto posto a livello nazionale, dietro a Piemonte, nettamente primo, Veneto e Lombardia.

La parte critica è legata alla presenza nei gas dei pfas, composti chimici artificiali largamente usati nell’industria e che per la loro stabilità tendono a rimanere nell’ambiente per tempi lunghissimi, e ad accumularsi, tanto da guadagnarsi l’appellativo di “inquinanti eterni”.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita